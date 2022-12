Gameplaybeelden tonen Floppy Knights

De game werd eerder deze week beschikbaar voor de Switch

Enkele dagen geleden werd Floppy Knights tijdens het “Inside the House of Indies” event aangekondigd. De game was al even beschikbaar op andere platformen maar kwam nu ook per direct naar de Switch. Voor iedereen die de game nog niet kent (of de aankondiging tijdens het House of Indies Event gemist heeft), heeft Super Nintendad nu een video online gezet met gameplaybeelden. Hierin kun je het eerste kwartier van de game bekijken. De video is hieronder te vinden.

Floppy Knights is een tactische deckbuilding-game waarin floppy disks de hoofdrol spelen! Het verteld het verhaal van Phoebe, een jonge meid die een robotarm genaamd Carlton heeft gebouwd. Deze robotarm kan tegen haar praten maar ze kan er tevens de Floppy Knights mee gebruiken in gevechten. In de game ga je turn-based gevechten met behulp van kaarten.