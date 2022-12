DNF Duel verschijnt op 20 april 2023

Een season pass staat ook op de planning!

Begin deze maand meldden we nog dat DNF Duel was aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game verscheen al eerder voor de PlayStation 5 en pc. Vandaag kunnen we bekendmaken dat de Switch-versie een releasedatum heeft ontvangen. Dit deden ze door middel van een trailer, die je hieronder kan bekijken. Switch-bezitters kunnen de game op 20 april 2023 verwachten. Daarnaast is er ook een season pass onthuld. Deze zal vijf nieuwe personages bevatten.

DNF Duel is een vechtgame die is gemaakt door Neople, Eighting en Arc System Works. Die laatste naam komt je mogelijk bekend voor, want dat zijn de ontwikkelaars achter de bekende Guilty Gears-serie. De game is gebaseerd op de Dungeon & Fighter-franchise die oorspronkelijk werd ontwikkeld door Neople. Het bevat 16 verschillende vechters die allemaal hun eigen unieke eigenschappen hebben.

Ga jij DNF Duel halen voor de Switch? We horen het graag in de reacties!