Blijf wakker want Melatonin is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Dit is geen droom, maar echt de werkelijkheid!

Eerder dit jaar, op 27 mei, werd er door ontwikkelaar en uitgever Half Asleep aangekondigd dat Melatonin naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De releasedatum was tot op de dag van vandaag nog onbekend, maar het ritmespel verscheen plotseling tijdens dag 4 van Inside the House of Indies. In die video, welke je hier kunt bekijken, werd duidelijk dat Switch-bezitters meteen al met de game aan de slag kunnen gaan. De titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, al krijg je 4 januari 2023 10% korting op jouw aankoop. Om Melatonin te downloaden heb je 2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Melatonin is een ritmespel waarin dromen en de werkelijkheid in elkaar overlopen. Aan jou de taak om voor harmonie te zorgen in dromerige levels die verrassende uitdagingen bevatten. Het spel heeft een handgetekende vormgeving en uiteraard levendige muziek. In de game ontdek je meer dan 20 levels, welke variëren van technologie, winkelen en voedsel, en verdeeld zijn over vijf hoofdstukken. Weet jij opzoek te gaan naar alle elementen van het leven van de hoofdpersoon door alsmaar dieper in zijn dromen te duiken?

Ben je benieuwd geworden naar Melatonin? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!