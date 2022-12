Zelda: Tears of the Kingdom heeft een Amerikaanse leeftijdskeuring

Pas op voor fantasiegeweld…

Het is misschien wel dé game waar Nintendo-fans het meest naar uitkijken voor 2023: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Daarom worden we ook zeer enthousiast bij elk nieuwtje wat bekend wordt gemaakt. Zo ook deze! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is gekeurd door de ESRB en mag in de VS door iedereen gespeeld worden die minimaal 10 jaar oud is.

Dit nieuws is ontdekt door Twisted Voxel die de keuring heeft gevonden op de Amerikaanse shop-pagina van Nintendo. De game dankt deze keuring aan “fantasiegeweld en milde suggestieve thema’s”. Dat komt aardig overeen met de keuring van het vorige deel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Youtube-kanaal GameXplain merkt daarnaast op dat het vorige deel ook nog “Alcoholgebruik” in de keuring had, maar dat voor dit deel ontbreekt. Mocht je de video willen kijken, het is vooral gepraat over Kerstmis, maar de update zit in het begin van de video.

De ESRB is de Amerikaanse variant op onze PEGI. Zij voorzien games van een leeftijdskeuring. Net zoals de GNAC doet in Korea die de game vorige maand al had gekeurd voor 12 jaar en ouder. Een grappig detail is dat de ESRB de keuring nog niet op hun eigen site heeft staan, waardoor Nintendo dit keer zelf de scoop heeft. De Europese keuring van PEGI is op moment van schrijven nog niet bekend.

Bekijk hier de trailer van de langverwachte game:

