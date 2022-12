The Legend Of Heroes: Trails Into Reverie heeft een releasedatum

En er is een nieuwe trailer!

Het langverwachte nieuwe deel in de Trails-serie, The Legend Of Heroes: Trails Into Reverie, heeft eindelijk een westerse releasedatum gekregen. De game staat gepland voor een release op 7 juli 2023! Zo geeft Nintendo aan in een nieuwe trailer die zij op hun YouTube-kanaal hebben gepost:

Voor wie niet bekend is met deze Japanse RPG-serie: de eerste game, Trails in the Sky, kwam in 2004 uit in Japan voor de PSP. Die game is geport naar meerdere systemen en heeft inmiddels een groot aantal vervolgen en spin-offs, zoals de Cold Steel-serie waar Trails Into Reverie een direct vervolg op is.

De game komt zowel fysiek als digitaal uit. Ga jij hem in huis halen? En wordt dit dan jouw eerste Trails-game of ben je een hardcore fan? Laat het ons weten in de comments.