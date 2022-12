GrimGrimoire OnceMore verschijnt komende april

De terugkeer van een PS2-klassieker!

Begin dit jaar werd GrimGrimoire OnceMore aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze klassieker is inmiddels al in Japan verschenen, maar in het Westen moesten we nog even geduld hebben. Vandaag heeft NIS America een westerse releasedatum bekendgemaakt. Fans kunnen de game op 7 april 2023 verwachten. Een nieuwe trailer is ook gedeeld; deze kan je hieronder bekijken.

Deze game is absoluut voor fans van klassieke strategie-games. GrimGrimoire OnceMore brengt het klassieke PS2-strategie-avontuur van Vanillaware namelijk terug naar de Nintendo Switch. In deze game sluit je je aan bij stagiair-goochelaar Lillet Blan, terwijl ze haar reis begint bij de Silver Star Tower en haar magische vaardigheden gebruikt om de geheimen van de toren te verdrijven.

