Floppy Knights aangekondigd en per direct beschikbaar op de Switch

Aangekondigd en meteen speelbaar op de Switch!

Kan jij je doorgaans wel vermaken met deckbuilding-games en kijk je uit naar een deckbuilding-game die nét even anders is? Dan is Floppy Knights wellicht iets voor jou. De game heeft een surprise release gekregen en is per direct beschikbaar op Nintendo’s hybride console. Floppy Knights is een deckbuilding-game en vertelt het verhaal van Phoebe, een jonge meid die een robotarm genaamd Carlton heeft gebouwd. Deze robotarm kan tegen haar paten maar ze kan er tevens de Floppy Knights mee gebruiken in gevechten. In de game ga je turn-based gevechten met behulp van kaarten.

Floppy Knights was eerder al verkrijgbaar op andere platformen en vanaf nu dus ook op de Nintendo Switch. De kleurrijke en vrolijke visuals zien er in elk geval al erg leuk uit. Wil je meer weten over de game? Bekijk dan onderstaande trailer.