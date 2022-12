First 4 Figures brengt “We love Kirby”-beeld uit

We Love Kirby! We Heart Kirby!

First 4 Figures is een bekende maker van beelden. In het verleden hebben ze al beelden van The Legend of Zelda en Kirby gemaakt. Vandaag heeft F4F een nieuw Kirby-beeld aangekondigd, genaamd het “We Love Kirby”-beeld. Dit beeld is geïnspireerd op het “We Heart Kirby”-bordje dat je aan het eind van het spel ziet. Daarom staat Kirby op een plateau en houdt hij een bordje van “We Heart Kirby” boven zijn hoofd vast. Daarbij wordt het in een prachtige doos geleverd. Dit metalen beeldje is onderdeel van de nieuwe Kirby Mini Metals-serie. Je kan dus verwachten dat er meer zullen volgen.

De pre-orders zijn vanaf nu open en je kan hem hier pre-orderen. Tot 18 januari 2023 kan je het beeldje bestellen met early bird korting. Dat maakt de prijs dan $59.99 in plaats van $69.99. De verwachte releasedatum is het tweede kwartaal van 2023.

Ga jij dit beeldje kopen? laat het ons weten in de vorm van een reactie!