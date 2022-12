Twee Tera Raid Battle-events aangekondigd voor Pokémon Scarlet & Violet

Vecht tegen, versla en vang bijzondere Pokémon in deze events!

Afgelopen weekend vond de tweede ronde van het Tera Raid Battle-event plaats met Charizard in 7 Star Raids. Vandaag zijn de nieuwe Tera Raid Battle-events voor de komende weken bekendgemaakt. Van 23 december 2022 om 01:00 uur tot 26 december 2022 om 00:59 uur zal Delibird in de spotlight staan. Het gaat om 1- tot 5-star Raids waarin Delibird verschijnt. Delibird kan dan elk mogelijk Tera Type hebben en door hem te verslaan kan je hem vangen. Tevens krijg je vele Tera Shards als je hem verslaat.

Daarnaast is er een nieuw 7-star Tera Raid Battle-event aangekondigd. De eerste ronde loopt van 30 december 2022 om 01:00 uur tot 2 januari 2023 om 00:59 uur. De tweede en laatste ronde vindt van 13 januari 2023 om 01:00 tot 16 januari 2023 om 00:59 uur plaats. Ditmaal zal het gaan om de vuur Pokémon Cinderace. Deze Pokémon is normaal niet in Pokémon Scarlet of Violet vangbaar. De enige manier om hem te bemachtigen is door hem zelf te vangen of door te ruilen met iemand die hem heeft. Cinderace zal in dit event de Fighting Tera Type hebben en bezit de Mightiest Mark. Je kan hem slechts eenmaal per savefile vangen. Natuurlijk kan je hem zo vaak verslaan als je wil, maar dan krijg je alleen bijzondere items.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Dat doe je door in de game met internet te verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Ga jij deelnemen aan deze Tera Raid Battle-events?