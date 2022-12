Nintendo zet de Indies nog even in de spotlights

Het zal je misschien niet verbazen, maar Nintendo heeft nog wat voor ons in petto zo vlak voor de kerstdagen. Na al het geweld van de grote releases is het in aanloop naar kerst tijd voor Indies. We krijgen een kijkje in de keuken, of eigenlijk meer een kijkje in het indie huis.

Inside the House of Indies – Dag 1

De komende dagen zal Nintendo iedere dag een video delen waarin indie games worden belicht. Ze hebben het Inside the House of Indies genoemd. Het zijn eigenlijk mini-Indie Worlds waar aankondigingen, updates en meer voorbij zullen komen. Vandaag is dag 1 met daarin aandacht voor onder andere Floppy Knights en Mortal Shell: Complete Edition. Deze games zijn direct beschikbaar, ofwel als update of als compleet nieuwe titel. Daarnaast krijgen we ook meer te zien van Roman Sands RE: Build en Pupperazzi inclusief grove releasedatum.

Welke game vond jij het leukst uit dag 1?