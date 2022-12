Winnaars December Prijzenfestival 2022 #5 bekend

Ben jij één van de gelukkige winnaars? Check het hier!

Afgelopen paar dagen, van 14 tot en met 16 december, konden jullie allemaal meedoen met alweer de vijfde giveaway van ons prijzenfestival in de maand december. Inmiddels is deze prijsvraag verlopen en hebben wij geheel willekeurig maar liefst vijf winnaars uitkozen. Laten we er niet verder omheen praten en maar meteen de winnaars bekendmaken! Hieronder kun je zien of jij één van de gelukkige bent. Heb jij gewonnen? Stuur dan een e-mail naar info@dailynintendo.nl met jouw gebruikersnaam en dan zorgen wij ervoor dat je de downloadcode(s) deze maand nog ontvangt.

Papetura + Last Treshold voor de Switch: @bril87

Papetura + Last Treshold voor de Switch: @sjipsje

Last Treshold voor de Switch: @dian

Last Treshold voor de Switch: @ember

Last Treshold voor de Switch: @jopvdsteen

Heb je dit keer niet gewonnen? Wees dan vooral niet getreurd. December staat bij ons namelijk in het teken van DN’s December Prijzenfestival! Dat betekent dat wij deze maand vele prijzen weggeven en momenteel loopt er al een andere prijsvraag. Tot en met 20 december kun je namelijk meedoen om een Banjo-Kazooie amiibo te winnen. Bovendien verloten wij in dezelfde prijsvraag nog €10 eShop-tegoed, dus doe vooral mee! Doe je nog niet mee? Aarzel dan niet en klik hier.