God of War producer komt Nintendo versterken

Hopelijk een grote aanwinst om meer 3rd party games naar Nintendo te krijgen

God of War en de recente God of War Ragnarok zijn hoog beoordeeld en enorm populair. De verhalen van Kratos en zijn zoon door de Noorse mythologie is iets wat wij met de Nintendo consoles nog niet hebben kunnen genieten, maar mogelijk dat er wel veranderingen op komst zijn.

Hannah Foell was een gameplay producer voor deze beide God of War games en heeft de studio verlaten om als senior manager voor partner management te werken bij Nintendo of America. Iets wat Nintendo de afgelopen tijd namelijk ietwat minder heeft zijn grote titels van de ‘non-Nintendo’ franchises. Er zijn er wel een paar, zo hebben we Borderlands, Persona, The Witcher en meer, maar toch is het o.a. de Mario, Zelda en Pokémon games die we associëren met Nintendo.

Nu komt er hopelijk meer beweging in de games voor de Switch en toekomstige Nintendo consoles. Met Hannah Foell aan boord is een duidelijke stap gemaakt om samenwerkingen aan te gaan met andere studios om meer games aan te kunnen bieden. Misschien niet meteen dat God of War Ragnarok naar de Switch komt, maar wie weet dat er nu wel wordt gekeken naar mogelijkheden in de toekomst. In dezelfde lijn weten we nu ook sinds kort dat de Call of Duty serie naar de Switch komt.

Wat vind jij van het nieuws? Denk je dat er nu grote veranderingen aan zitten te komen of zal Nintendo toch op de oude formules blijven hangen?