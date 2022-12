Gameplay voor de chaotische shoot’em-up The Crackpet Show

Voorkom dat je ingewanden je uitgewanden worden terwijl je naar de top vecht!

Een paar dagen geleden kwam The Crackpet Show uit. Deze schattige doch bloederige game is shoot’em up met roguelike elementen. In het spel van uitgever Ravenage Games is de mensheid al lang vergaan en is de beste vorm van vermaak een colosseum. Wil jij beroemd worden? Spring dan in de arena voor de TV show en wordt populair door je een weg te banen door hordes vijanden.

Hoe doe je dit? Met verschillende guns en andere wapens knal je jezelf naar de overwinning. Er zijn perks en andere wapens te verkrijgen waardoor het steeds gekker en gekker wordt. Je begint misschien simpel, maar alles telt bij elkaar op. Dus in plaats van een keuze te moeten maken, combineer je het lekker en wordt het al snel een chaotische explosie.

Ga je dood, dan kun je je vergaarde likes inzetten om wapens en perks te upgraden. En als je opnieuw de arena in stapt zal de ervaring weer compleet anders zijn. Naast de hordes vijanden zijn er ook bosses, en mocht je het alleen te zwaar vinden dan kun je ook in co-op de vijanden te lijf.

Hieronder vind je de eerste 26 minuten aan gameplay. Mocht je geinteresseerd zijn dan kun je The Crackpet Show halen in de Switch eShop voor tijdelijk €13,59 t/m 9 januari, of voor €16,99 daarna.