[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 51

Package Inc

Verschijnt op: 21 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

Package Inc. is een rustige puzzelgame waarin je het bezorgsysteem van een stad bouwt. Bouw verbindingen tussen hubs en bestemmingen om pakketen te bezorgen en daarop winst te maken. Naarmate er meerdere hubs actief worden zal ook de vraag naar jouw diensten groter worden. Upgrade bestemmingen en zorg voor een nieuwe distributie om alles zo efficiënt mogelijk te bezorgen!

Grappling Dash

Verschijnt op: 22 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Grappling Dash is een first person platform spel waarin je rond beweegt door middel van je grijphaak. Slinger gigantische levels door waarbij je vele obstakels en dodelijke vallen ontwijkt, en natuurlijk al de geheimen in het level probeert te vinden. Een snel en makkelijk op te pakken spel met meer dan 10 verschillende levels.

WRC Generations: The FIA WRC Official Game

Verschijnt op: 23 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

WRC is de nieuwste rallygame in de WRC serie. In 2022 is dit kampioenschap het hybride tijdperk binnen gereden, en de gameplay is aangepast om dat te integreren in de game. Zo zul je tijdens het racen zuinig moeten zijn op je accu door je motorgebruik tijdens speciale proeven voortdurend aan te passen. De game bevat daarnaast meer content dan ooit tevoren: met meer dan 750km aan speciale proeven, 49 teams uit het 2022 seizoen en 37 legendarische auto’s is er voor racefans genoeg te halen!

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 december:

19 dec. 2022: Dead Age: Zombie Adventure & Shooting Game – €3,99

19 dec. 2022: Aero Striker: World Invasion – €9,99

19 dec. 2022: GyroBlade – €4,99

19 dec. 2022: Slots Royale: 777 Casino Games – €7,99

20 dec. 2022: Mind Jab – €5,50

21 dec. 2022: Headbangers in Holiday Hell – €5,99

22 dec. 2022: The Tale of Clouds and Wind (QUByte Classics) – €4,99

22 dec. 2022: Car Parking Madness School Drive Mechanic Car Games Simulator 2023 – €5,99

22 dec. 2022: Drone Race Simulator Pilot Flight School Airplanes Games Jet 2023 – €4,99

22 dec. 2022: World War Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator – €4,99

22 dec. 2022: Popplings– €5,99

23 dec. 2022: Burger Chef Tycoon Premium Edition – €5,99

23 dec. 2022: Truck Simulator 3 – €12,99

23 dec. 2022: Classic Games Collection Vol. 1+2 Bundle– €7,99

24 dec. 2022: Cats Puzzle – €9,99

