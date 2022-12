Nintendo begint Youtube-serie voor kinderen

Zelf snoep en frisdrank regelen!

Nintendo begint met een nieuwe serie op hun Youtube-kanaal Play Nintendo, aldus Nintendo Life. De serie zal zich volledig focussen op kinderen en het plezier wat zij hebben met Nintendo-games. Bekijk hier de trailer:

In Kids Play gaan vier jonge gamers de strijd aan in games als Mario Party en Mario Kart. Het moet een leuke (en vooral drukke!) boel worden waarin kinderen en hun plezier centraal staat. De eerste aflevering staat gepland voor december, al weten we nog niet exact wanneer.

