[December Prijzenfestival 2022 #6] Toon je Mario Kart-skills voor een Banjo-Kazooie amiibo! + Extra prijs

Zet de snelste tijd neer en win!

[Update] Ondanks het hele hoge niveau willen we iedereen aanmoedigen toch een tijd in te sturen. Daarom hebben we een extra prijs die verloot gaat worden onder alle deelnemers (winnaar van de amiibo uitgesloten). Ben je dus niet zo goed, maar vind je het wel leuk om te racen? Doe nu mee en maak kans op €10 eShop-tegoed. Degene die de snelste tijd neerzet wint natuurlijk de Banjo-Kazooie amiibo.

Inmiddels hebben we al flink wat toffe prijzen mogen weggeven tijdens ons prijzenfestival. Vaak kon je een prijs winnen door een vraag te beantwoorden of door te reageren. Deze keer pakken we het net iets anders aan, want nu zijn jouw Mario Kart-skills noodzakelijk! In samenwerking met Nintendo Benelux mogen we namelijk een mooie Banjo-Kazooie amiibo weggeven. Een mooie amiibo die bovendien ook nog eens best lastig te krijgen is. Hoe je precies kans maakt op deze toffe prijs lees je hieronder!

Toon jouw skills om te winnen!

Dit keer maak je kans door mee te doen aan onze Mario Kart 8 Deluxe-challenge en wint de deelnemer die simpelweg de snelste tijd neer weet te zetten op ‘Wario’s Winterberg’ (‘Mount Wario’). We hebben bewust gekozen voor een baan waarvoor geen DLC benodigd is. Meedoen kan tot en met 20 december. Om mee te doen met de giveaway doe je het volgende:

Zet een tijd neer voor ‘Wario’s Winterberg’ (‘Mount Wario’). Maak een foto van de tijd met daarbij een briefje met jouw Discord-naam. Plaats de screenshot in onze Discord-server in #Challenge inzendingen – Mario Kart.

Hieronder kan je de instructies vinden hoe je jouw race kan starten. Tussen haakjes staat de Engels naam voor als je de game in het Engels speelt.

Start Mario Kart 8 Deluxe op.

Klik op ‘1 speler’ (‘Single player’).

Kies voor de modus ‘Tijdrace’ (‘Time Trial’).

Kies zelf een personage en wagen uit.

Kies voor ‘Sterrenbeker’ (‘Star Cup’) en vervolgens ‘Wario’s Winterberg’ (‘Mount Wario’).

Kies vervolgens ‘Race in je eentje’ (‘Solo race’).

Veel succes met het behalen van een zo snel mogelijke tijd.

Een kleine tip: voor je de race start kan je met de X-knop tussen 150cc en 200cc wisselen. Wie weet zet je op 200cc wel een veel snellere tijd neer. Beide snelheden mogen gebruikt worden tijdens deze prijsvraag.

Op dit moment is de snelste tijd 1:20.016.

De snelste tijd wint de amiibo. Je mag uiteraard meerdere keren meedoen. Heeft iemand jouw snelste tijd verbroken? Aan jou de taak om toch weer een betere tijd neer te zetten. Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.