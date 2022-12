[Review] Dragon Quest Treasures – Een instap Dragon Quest-game

Ga op schattenjacht met de jonge Erik en Mia in Dragon Quest Treasures.

De Dragon Quest-serie loopt al talloze jaren. Er zijn al vele games en spin-off’s verschenen, en zelfs films en manga. Met de komst van Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition op de Nintendo Switch zijn er een hoop nieuwe fans bijgekomen. Alleen de turn-based gevechten staan niet iedereen aan. Voor iedereen die meer van real-time actie houdt, is er nu Dragon Quest Treasures. Deze game verscheen op 9 december exclusief voor de Switch. Trekt deze game daadwerkelijk een nieuwe groep aan naast de Dragon Quest-fans? Je leest het in onze review.

Een jongere Erik en Mia

Erik en Mia kennen we al uit Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age -Definitive Edition, maar in Dragon Quest Treasures maken we kennis met de jongere Erik en Mia. In hun kindertijd leefden ze op een vikingschip tot ze Purrsula en Porcus tegenkomen. Door Purrsula, een roze kat met vleugels, en Porcus, een groen varken met vleugels, komen ze terecht in een het land van Draconia. Draconia ligt bezaaid met schatten en laten nu net Erik en Mia daar een gave voor hebben. Met behulp van de monsters die zich aansluiten gaan ze zoeken naar de schatten en de zeven Dragon Stones. Al liggen er natuurlijk ook wat rivaliserende bendes op de loer.

Het hele spel straalt Dragon Quest uit. De sfeer, de muziek, de monsters, het is precies wat je verwacht van een Dragon Quest-game. Het mag dan een spin-off zijn, maar zo voelt het alleen qua gameplay. De personages wisten me vast te pakken en lieten me niet meer los. Hierdoor was het zeer plezierig om te blijven spelen. Tijdens het spelen kan je kiezen om Erik of Mia te besturen. Ik had echter algauw de voorkeur voor Mia, omdat ik haar schattig vond. Al kan je er ook voor kiezen om telkens te wisselen.

Actie-RPG

De actie in Dragon Quest Treasures verloopt in real-time. In je party heb je drie monsters als teamgenoten. Deze lopen met je mee in de wereld en vallen automatisch aan wanneer een vijand jou heeft gespot. Zelf kan je als Mia of Erik aanvallen met jouw dolk of door Pellets te schieten. Pellets zijn een soort kogeltjes die je met een katapult afvuurt. Er zijn vele verschillende Pellets met elk andere eigenschappen en dus een hoop mogelijkheden. De besturing is simpel en gaat vloeiend. Hierdoor voelen de gevechten nooit langdradig aan. Ook baasgevechten hebben een lekker tempo, al moet je daar wel iets meer moeite doen om aanvallen te ontwijken en de juiste Pellets te gebruiken.

Monsters kan je rekruteren voor je party door ze te verslaan in gevechten. Er is dan een kleine kans dat ze zich bij jou willen aansluiten. Al kan je die kans vergroten door een Buddy Pellet op het monster te schieten. Een goed gekozen team is belangrijk. Elk monster heeft een bepaalde Forte skill; Launch, Glide, Sprint, Stealth of Scan. Zo kan je met een Slime bijvoorbeeld door de Forte skill Launch te gebruiken een stuk omhoog springen. Een Dracky laat je dan weer een stukje vliegen met Glide. Afhankelijk van wat je doel is, past een bepaald team bij jou. Het is dus zinvol om te experimenteren en te zoeken naar de beste combinatie voor jou.

Treasures

De gameplayloop is vrij simpel. Ga met je team van monsters naar een van de gebieden. Vecht daar tegen monsters, verzamel items en zoek naar schatten. Dit is dus wat je het grootste deel van de tijd doet, wat zeker niet erg is. Het is gewoon een plezier om elke keer weer een nieuw stukje land te ontdekken. Daarnaast zijn er talloze quests die je kan voltooien. Sommigen zijn voor het verhaal, maar er zijn ook sidequests en dagelijkse quests. Het voelt wat overweldigend in het begin, maar je moet je echt laten leiden door je nieuwsgierigheid. Dat is voor mij waar Dragon Quest Treasures sterk in is.

Een schat is niet simpel vindbaar. Eerst moet je met het kompas de juiste richting in lopen en dan wachten tot jouw monsters een soort visioen krijgen. In dat visioen krijg je van elke teamgenoot een beeld van waar de schat te vinden is. Elk beeld is vanuit een andere hoek en soms in zwart-wit. Het kan dan nog best even zoeken zijn tot je hem echt vindt, maar dat is deel van het plezier.

Wanneer je terug bent in jouw basis krijgen treasures een waarde toebedeeld. Die waarde is belangrijk om het level van jouw Gang omhoog te brengen. Dat is iets wat je graag wilt, omdat je dan steeds meer faciliteiten vrijspeelt. Denk aan recepten voor eten of Pellets. Tevens is het gewoon gaaf om al die schatten te bekijken. Sommige worden in de Vault tentoongesteld en de rest kan je in het menu bekijken. Er zitten leuke verwijzingen tussen naar de oudere DQ-games, maar ook vele andere grappige voorwerpen.

Conclusie

Dragon Quest Treasures is een geslaagde spin-off. Ik verwacht ook zeker dat het een nieuwe doelgroep aan zal spreken, omdat de combat een stuk sneller verloopt. Daarnaast is de game om het verhaal uit te spelen ook lang niet zo lang als de originele Dragon Quest-games. In zo’n 30 uur kan je de game uitgespeeld hebben, maar om hem op 100% te zetten ben je algauw rond de 100 uur bezig. Met een prijskaartje van €59,99 is Dragon Quest Treasures zeker een aanrader voor de fans en nieuwkomers. Dit kan zomaar de game zijn waardoor meer mensen geïnteresseerd raken in de Dragon Quest-reeks.

+ Het ademt Dragon Quest

+ Schatten zoeken wordt nooit saai

+ Voldoende quests om bezig te blijven

+ De schatten hebben leuke verwijzingen naar andere Dragon Quest-games

+ De gevechten zijn vermakelijk en duren nooit lang

– Erik en Mia verschillen niet qua gameplay

– Het verhaal is aan de simpele kant

DN-score: 8,3