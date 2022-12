Nieuwe gameplay trailer Digimon World: Next Order

Tijd om terug te keren naar de digitale wereld!

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer online gezet voor de Switch versie van Digimon World: Next Order, welke zich focust op een aantal gameplay aspecten. Zo wordt bijvoorbeeld de stad en hub “Floatia” geïntroduceerd en krijg je een beeld van de gevechten. Daarnaast krijgt de Switch versie ook een “run” feature en een beginner mode. De trailer kun je hieronder bekijken. Digimon World: Next Order komt op 22 februari naar de Switch

In Digimon World: Next Order kreeg je terug naar de digitale wereld, waar een nieuw avontuur op je wacht. De digitale wereld kan je hulp goed gebruiken, aangezien een vreemd virus normale digimon in Machinedramons veranderd. Deze vallen alles en iedereen aan, en het is jou taak om ze hiervan te genezen! Voor het eerst in de Digimon World serie krijg je daarnaast niet één maar twee Digimon partners, en hun kracht en succes in gevechten is afhankelijk van de manier waarop je ze traint. Vorm een sterke relatie, train en houd ze goed gezond… elke interactie is belangrijk!