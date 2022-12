Launch trailer River City Girls 2 verschenen

Sla er wederom op los met de River City Girls!

River City Girls verscheen gisteren op de Nintendo Switch. Om dit te vieren hebben WayForward en Arc System Works nog even een laatste trailer online gezet, waarin de beste kanten van de game in het zonnetje worden gezet. De trailer kun je hieronder bekijken. De game is momenteel te downloaden via de Switch eShop voor €39,99.

River City Girls 2 is een typisch beat-‘em-up-avontuur. In dit deel keren de heldinnen Kyoko en Misaka terug en zijn sterker dan ooit. Er zijn nieuwe combo-aanvallen, nieuwe gebieden om te verkennen en er is ook een gloednieuwe soundtrack. Verder kan je in dit spel ook spelen als Kyoko en Misaka’s vriendjes, Kunio en Riki. Daarnaast zijn er nog twee volledig nieuwe speelbare personages, Marian en Provie.