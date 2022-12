Fire Emblem Engage introduceert de hub, Somniel

Benieuwd wat je buiten gevechten kunt doen in Fire Emblem Engage? Een nieuwe trailer onthult het allemaal.

In een gloednieuwe trailer introduceert Nintendo de hubwereld in Fire Emblem Engage. Het zwevende fort Somniel laat je alles voorbereiden voordat je weer op pad moet gaan. De activiteiten op Somniel zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen.

De eerste die aan bod komt is gevechtsvoorbereiding. Vanaf de plaza kun je de armory en item winkels betreden waar je alles kunt kopen wat je maar wilt. Daarnaast is er nog de Ring Chamber. In deze speciale kamer liggen alle ringen die je hebt verzamelt. Je kunt er met ze communiceren, maar ook vaardigheden van de Emblems overnemen. Hiervoor moet je wel eerst een goede band hebben met de Emblems. Om dit te helpen kun je in deze kamer ook ringen oppoetsen. Tot slot slot kun je bond rings maken. Door bond fragmenten te combineren krijg je ringen die je stats verhogen. Je kunt deze vervolgens ook combineren voor hogere bonussen.

Je kunt ook voorbereiden door naar de arena te gaan om ervaring te krijgen door oefengevechten. Of je kunt naar de Tower of Trials gaan waar je reeksen gevechten moet houden voor beloningen. Ook kun je er verschillende uitdagingen aangaan zoals het maken van je eigen levels die je met andere spelers kunt delen.

Het tweede onderdeel is het verbeteren van de vriendschappen met je bondgenoten. Je kunt met ze praten wanneer je maar wilt of neem ze mee naar Café Terrace. Hier kun je maaltijden bestellen die je met je bondgenoten kunt eten wat kan resulteren in extra bonussen voor het komende gevecht. Ook kun je weer verschillende voorwerpen cadeau geven aan je bondgenoten om je vriendschap te verbeteren.

Tot slot heb je alle andere activiteiten. Of je nu even wilt vissen, een boerderij wilt bijhouden of een mysterieus wezen genaamd Somnie wilt verzorgen. Daarnaast zijn er nog veel andere mogelijkheden zoals Wyvernrijden en de amiibo-gazebo.