Ash en Pikachu vertrekken uit de Pokémon anime

Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe.

Toen Ash en Pikachu eerder dit jaar wereldkampioen werden in de Pokémon anime zagen velen de bui al hangen. Na 25 seizoenen in de spotlight is het tijd voor het einde van Ash en Pikachu. Vanaf 13 januari (in Japan) verschijnen er nog 11 afleveringen met Ash & Pikachu in de hoofdrol. Onder het mom van het laatste hoofstuk voor het verhaal van Ash & Pikachu. Hierin zullen favoriete personages terugkeren en krijgen we een glimps te zien van de toekomst voor Ash.

Hierna is het tijd voor een gloednieuwe serie met twee nieuwe hoofdrolspelers Liko & Roy. Veel is er nog niet bekend, maar wel dat het de nieuwe starter-Pokémon zal featuren, maar ook dat Shiny Rayquaza een hoofdrol gaat krijgen.