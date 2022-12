The Tower: To the Bottom krijgt nieuwe naam, vertraagd naar april

De game heet nu Arcana of Paradise: The Tower

The Tower: To the Bottom is een real-time roguelike deckbuilding adventure game, die gepland stond voor begin volgend jaar. Shueisha Games heeft nu alleen aangegeven dat het deze datum niet gaat halen. Om aan de verwachtingen van fans te kunnen voldoen is er besloten om de game uit te stellen naar april. De uitstel gaat daarnaast gebruikt worden om Ranked leader boards te implementeren. Dat niet alleen, ook is er besloten om de naam van de game te veranderen. De game heet vanaf nu Arcana of Paradise: The Tower. Dit om het gebruik van tarotkaarten tijdens de game beter naar voren te brengen.

In Arcana of Paradise: The Tower begeleid je een groep dappere kinderen welke vast zitten in een toren. Ze beginnen de lange weg naar beneden op zoek naar voedsel en water, maar de toren zit vol monsters en gevaren, welke elke verdieping gevaarlijker worden. Kies uit 20 verschillende kinderen, elk met hun eigen starter deck waarmee ze de toren afdalen. Elke overwinning brengt daarnaast een moeilijke beslissing met zich mee: gebruik je de materialen die je vind om de andere kinderen (en jezelf) in leven te houden of om je deck te verbeteren? Benieuwd naar de game? Hieronder kun je een oudere trailer bekijken.