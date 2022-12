[Review] Brook Vivid – Wireless Controller

Speel jij wel eens met third-party controllers?

Heb jij ooit weleens een niet-Nintendo-controller gebruikt om mee te gamen? Ik mocht de afgelopen weken de Brook Vivid testen. Een draadloze controller met heel wat unieke en handige snufjes. Zo zitten er zelfs twee extra knoppen op aan de achterkant!

Brook maakt gamen toegankelijk

Op de website van Brook wordt het concept achter de controller duidelijk uitgelegd. Het gaat hier om het toegankelijker en aantrekkelijker maken van game controllers. In de video komt naar voren dat het bedrijf zijn controllers baseert op de groei van vrouwelijke gamers en kinderen. Ze willen er met de Brook Vivid voor zorgen dat deze nieuwe doelgroepen niet hoeven te kiezen tussen de kleuren zwart of grijs. Daarnaast is de controller wat lichter en is er goed nagedacht over de plaatsing van knoppen en extra hulpmiddelen. De twee kleuren die Brook aanbiedt zijn Sunshine Yellow of Aqua Blue. Ze vallen echt op in positieve zin. In de afgelopen periode mocht ik namelijk de Sunshine Yellow-versie uitproberen en dat heb ik met veel plezier gedaan. Deels door die leuke kleur, maar natuurlijk ook door de bijzondere functies.

Voordat we naar die functies op de controller gaan, wil ik het eerst nog hebben over de knoppen zelf. In de basis is er namelijk niets veranderd. Daar hoeven de doorgewinterde spelers niet bang voor te zijn. Er zijn echter wel wat extra knoppen toegevoegd. Degene die mij meteen opvielen waren de knoppen aan de achterkant; de AR en AL. In de buurt van deze twee knoppen vinden we ook nog de Macro en Shoot stand. Aan de voorkant lijkt de Brook Vivid in eerste instantie op een Nintendo Switch-controller, maar er zijn ook wat kleine verschuivingen. Zo zijn de Home en Share knop omgedraaid en zijn er twee knoppen extra. De zogenoemde Turbo en Function knop. Zoals je merkt zijn er overeenkomsten, maar ook wat verschillen tussen de Brook Vivid en een reguliere controller.

De extra mogelijkheden

Een Nintendo Switch-Pro-controller bevat naast alle basisknoppen geen extra functies. Eigenlijk valt dat ook helemaal niet op, totdat je op een controller kunt spelen die dingen anders doet. De Macro stand zorgt er op de Brook Vivid bijvoorbeeld voor dat je knoppencombinaties kunt bewaren (A+B+X+Y) en via de Turbo knop kan inzetten om vijanden gemakkelijker te lijf te gaan. Via de Shoot stand kun je de felheid van de joysticks beïnvloeden. Door AR en de rechterjoystick of AL en de linkerjoystick in te drukken, heb je meer regie over het richten naar vijanden. Het schieten van pijl en boog gaat bijvoorbeeld echt een stuk gemakkelijker. Alhoewel het voor mij echt even wennen was om een controller op deze manier te gebruiken. Hetzelfde gold ook voor de Macro stand. Voor ervaren gamers is deze stand een beetje overbodig. Echter vraag ik mij af of andere doelgroepen hiermee ook uit de voeten kunnen.

Verder is er via de Function knop nog meer mogelijk. Zo is de trilfunctie aan te passen naar verschillende sterktes en kun je andere kleuren kiezen voor de led indicatoren. En, niet geheel onbelangrijk, kun je via de Function knop ook bepalen dat de A-knop, B is en andersom. Genoeg mogelijkheden dus. Jammer genoeg laat de toegankelijkheid nog wat te wensen over.

Wat kan er beter?

Juist op het punt van toegankelijkheid laat de Brook Vivid helaas veel kansen liggen. Er is om te beginnen geen duidelijke handleiding in de doos. Dat zorgde bij mij voor heel wat frustratie. Ik was niet bekend met Macro, Turbo of Shoot standen. In de handleiding werd hier ook geen uitleg over gegeven, alleen maar hoe je in die standen kon komen. Ik wist echter niet eens wat de knoppen betekenden, laat staan om ze te gebruiken. Een instructiefilmpje had echt kunnen helpen en is eigenlijk in deze digitale tijd onmisbaar. Een QR-code in de doos, verwijzend naar een YouTube-link had genoeg geweest.

Verder werkt de controller niet altijd goed als een game bepaalt dat de controllers gesynchroniseerd moeten worden. Een voorbeeld is het menu in Mario Kart 8 Deluxe waar iedere speler zijn personage moet kiezen. Hier moet de controller vaak opnieuw verbinden. De Brook Vivid valt hier geregeld stil en kan alleen maar weer aangezet worden door naar het Home menu te gaan met een andere controller. Ik ben er niet achter gekomen waar het door komt, want het wegvallen van de verbinding gebeurt niet altijd.

Er worden een aantal accessoires meegeleverd, maar ook hier ontbreekt enige uitleg over de werking ervan. Zo zit er een houder bij voor mobiele telefoons, echter heb ik een lange tijd geen idee gehad hoe ik hem aan mijn controller kon klikken. De handleiding is daar echt te onduidelijk of te summier over. De houder zorgt overigens ook voor krassen, maar wellicht klik ik hem nog steeds niet op de juiste manier aan. Het is dus wel mogelijk om de controller te verbinden met andere apparaten, zoals een iPhone of Android telefoon, maar dit kan een Pro-controller ook.

Een prima controller met wat tekortkomingen

De Brook Vivid Wireless controller is een waardig alternatief om te gebruiken op de Nintendo Switch. De kwaliteit is niet hetzelfde als een Nintendo Switch-Pro-controller, maar dat verbaast mij ook niets met een prijskaartje van $35. De knoppen werken goed, de controller reageert zonder vertraging en de extra functies bieden interessante mogelijkheden. Met name voor doelgroepen die nog niet zo lang gamen. De vrolijke twee kleuren versterken dit effect alleen maar meer.

Jammer genoeg is er onvoldoende uitleg over de werking van de controller en de bijbehorende accessoires. Juist voor mensen die willen beginnen met gamen kan dit zeer frusterend zijn. Daarnaast komen er nog wel wat software-matige fouten voorbij, zoals het plots wegvallen van de verbinding.

Al met al is de Brook Vivd een goed werkende controller. Hopelijk gaat het bedrijf aan de slag met tutorial video’s of een betere handleiding.

+ De controller ligt lekker in de hand en heeft een prima kwaliteit

+ Het unieke design van de Brook Vivid biedt mogelijkheden en vergroot de aantrekkelijkheid

+ Een mooie prijs voor deze controller

+ De Macro en Shoot stand zijn erg handig, maar…

– …de Macro en Shoot stand vergen wel wat oefening en behendigheid

– De handleiding is onvolledig, waardoor heel veel onduidelijk is

– Soms valt de verbinding opeens weg

DN-score: 7