Puzzel er deze maand op los met Picross X: Picbits vs Uzboross

Kun jij snel puzzels oplossen? Wellicht is dit spel dan iets voor jou!

Regelmatig brengt uitgever Jupiter Picross-spellen naar Nintendo’s hybride console. Voorheen ging het om puzzelspelletjes uit de Picross S-serie, maar deze maand verschijnt Picross X: Picbits vs Uzboross op de Nintendo Switch. Deze game verscheen eerder dit jaar al in Japan in augustus, maar vanaf maandag 19 december is de titel ook beschikbaar in Europa en de rest van de wereld. Picross X: Picbits vs Uzboross zal normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar vanaf de releasedatum tot 3 januari zal het spel, net zoals vele andere Picross-spellen van Jupiter, met 25% korting verkocht worden.

In Picross X: Picbits vs Uzboross is het de bedoeling om cijfers als hints te gebruiken om op die manier een illustratie compleet te maken. In deze versie doe je dat in velden van 5×5, maar dan zo snel als je kunt waardoor er weinig tijd is om na te denken. Bovendien ziet het spel er erg kleurrijk uit en kun je zelfs verschillende thema’s toepassen op de puzzels. Daardoor zal een saai blauw blokje bijvoorbeeld veranderen in een mooi bloemetje. Gaat het jou lukken om alle puzzels op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar Picross X: Picbits vs Uzboross? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!