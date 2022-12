Donkere Fantasy RPG Redemption Reapers aangekondigd voor de Switch

Deze tactische RPG verschijnt volgend jaar op de Switch

Uitgever Binary Haze Interactive en ontwikkelaar Adglobe hebben eerder deze week Redemption Reapers aangekondigd, een donkere tactische Fantasy RPG. De game is van dezelfde makers als Ender Lillies, welke na het succes daarvan op zoek gingen naar een nieuw genre om hun liefde voor donkere fantasy RPG’s te delen. De game staat gepland voor februari volgend jaar en komt ook naar de Switch. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Redemption Reapers speelt zich af in een wereld die onder vuur ligt. Dorpen, steden en complete landen worden aangevallen door het “Mort” leger, een leger dat alleen verwoesting en dood achterlaat tijdens hun nachtelijke aanvallen. Niemand weet waar het leger vandaan komt of wat hun doel is, maar complete naties zijn inmiddels ten onder gegaan aan de enorme kracht die het leger bezit. Jij bestuurt de Ashen Hawk Brigade. Deze mengelmoes van huurlingen is gespecialiseerd in verassingsaanvallen, waarmee je probeert terug te vechten tegen deze onuitputbare vijand. Leid tactische gevechten op een 3D map, stuur je partyleden aan en gebruik sneak attacks of combo strikes om het tij te keren.