Super Nintendo World opent binnenkort in de VS

Super Nintendo World in Hollywood gaat bijna open!

Na de eerste officiële opening van Super Nintendo World in Universal Studios Japan is er nu meer bekend over de versie in Amerika. We schreven al eerder over een opening in 2023, maar sinds vandaag weten we ook de precieze datum!

Volgt na Hollywood ook Orlando?

De kogel is door de kerk, want op 17 februari 2023 zal Universal Studios Hollywood een Nintendo gedeelte in het park rijker zijn. Er is een korte trailer uitgebracht, waarin we veel herkennen uit de video die over de Japanse versie ging. Het lijkt vooralsnog op een identieke kopie met onder andere de Mario Kart rit en de prachtig vormgegeven Nintendo wereld. Waarschijnlijk komt er binnenkort meer informatie over de invulling van de attracties in Hollywood.



Er is overigens ook een Super Nintendo World onderweg naar Universal Studios Orlando. Die wordt echter pas verwacht in 2025.

Get ready for a new world of adventures when #SuperNintendoWorld opens 2/17/23 @UniStudios! pic.twitter.com/kuntHbnY9V — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 14, 2022