Nieuwe trailer van SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake zit vol met eindbazen

Het is weer tijd voor een nieuwe trailer!

Ruim een jaar geleden werd SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Eerder deze maand verscheen er een trailer die de releasedatum van 31 januari 2023 bekendmaakte. Inmiddels komen we dus alsmaar dichterbij de release en is er weer een nieuwe trailer online gezet, welke helemaal in het teken staat van de eindbazen uit het platform-avonturenspel. De game gaat zowel digitaal als fysiek voor een bedrag van €39,99 over de toonbank en om deze titel te downloaden heb je 5,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake krijgen SpongeBob en Patrick een flacon vol zeemeermintranen. Deze zeemeermintranen zouden de wensen van iedereen met een zuiver hart moeten vervullen. Echter kan dit natuurlijk niet goed gaan bij dit duo; Bikini Bottom wordt geplaagd door Cosmic Jelly en overal openen portalen naar Wishworlds. Kun jij je vrienden redden? In totaal zijn er 7 Wishworlds om te ontdekken. Daarnaast kan je je omkleden in 30 verschillende outfits en luisteren naar 101 nummers uit animatieserie.

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwste trailer vol met eindbazen? Bekijk dan onderstaande video!

Ben jij fan van SpongeBob SquarePants en ga je dit platform-avonturenspel dus in huis halen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!