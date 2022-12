Nieuwe Octopath Traveler II trailer toont twee nieuwe karakters

Maak kennis met Throné en Temenos!

Square Enix toonde ons, tot grote verrassing voor de meesten, enkele maanden geleden de aankondiging voor Octopath Traveler II. Het spel is al lang en breed in development en is gepland voor 24 februari 2023. Kort daarna kregen we nogmaals een video van Square Enix met daarin zo’n 20 minuten aan gameplay.

We weten ook al dat dit tweede deel opnieuw 8 verschillende karakters zal volgen, elk met een eigen verhaallijn. De stijl zal zijn wat je gewend bent van de eerste Octopath Traveler, met mooie mix van 2D en 3D. Sinds de aankondiging weten we de namen van de acht karakters en deze keer kijken we naar de dief Throné en de heiligman Temenos. Bekijk hieronder de introductie van de karakters en een glimps in hun verhaal. Niet alleen dat, maar ook wat ze kunnen doen in de wereld en combat. Als bonus krijgen we ook een blik op verschillende features die in deze game zullen zitten. Zo nemen we een kijkje naar Secondary Jobs en licenses bij verschillende guilds.

Wat vind je tot dusver van de trailers en videos rondom deze game? Hoe hyped ben je voor dit tweede deel van de serie, of valt het allemaal wel mee?