Mega Man Battle Network: Legacy Collection komt uit op 24 april 2023

Zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar!

De Mega Man Battle Network Legacy Collection die is aangekondigd voor Nintendo Switch, heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Vanaf 24 april 2023 kunnen we weer met onze PET’s aan de slag in het jaar 200X!

Battle Network is een sub-serie van de Mega Man-franchise die zich vooral in het digitale tijdperk afspeelt. In tegenstelling tot de actievolle en futuristische Mega Man-games, bestaat de Battle Network-serie uit RPG’s die zich afspelen in de nabije toekomst. Je gaat samen met jouw Personal Terminal de strijd aan tegen cyber-criminelen.

De Battle Network-serie begon in 2009 en zag veel succes op de Game Boy Advance. Om de Legacy Collection er grafisch wat beter uit te laten zien, is er een filter aanwezig die de resolutie een behoorlijke update geeft. Voor puristen kan die filter ook uitgezet worden. Verder zijn er tal van extra’s in de Legacy Collection, zoals een Art Gallery en Music Player. Wanneer je een pre-order plaatst, krijg je zelfs 4 extra tracks en 2 speciale skins voor Mega Man. En natuurlijk zijn er online-functies toegevoegd; de games draaien immers om het internet.

Bekijk de trailer hier:

De Legacy Collection zal zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar worden en bevat alle 10 Battle Network-games:

Battle Network

Battle Network 2

Battle Network 3 White

Battle Network 3 Blue

Battle Network 4 Red Sun

Battle Network 4 Blue Moon

Battle Network 5 Team Protoman

Battle Network 5 Team Colonel

Battle Network 6 Cybeast Gregar

Battle Network 6 Cybeast Falzar

Ga jij deze games herbeleven of wordt dit jouw eerste keer dat je deze games gaat ervaren? Laat het ons weten in de comments!