Lil Gator Game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Eind vorige maand kreeg Lil Gator Game, ruim een jaar later na de aankondiging van de game, eindelijk een releasedatum. Switch-bezitters hoeven inmiddels niet langer meer te wachten op de titel van uitgever Playtonic en ontwikkelaar MegaWobble, want het avonturen-platformspel is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Vorige keer lieten we weten dat het spel 252 megabyte was, maar dit is in de Nintendo eShop veranderd naar 438 megabyte. Lil Gator Game gaat voor een bedrag van €19,50 over de digitale toonbank, maar tot woensdag 21 december krijg je 30% korting op jouw aankoop.

In Lil Gator Game ga je op avontuur met een kleine schattige krokodil die kan klimmen, springen en glijden. Samen met deze alligator verken je een eiland waar verschillende opdrachten op je staan te wachten en waar je vele vrienden kunt maken. Verder kun je objecten en materialen verzamelen en natuurlijk ook genieten van de prachtige omgeving. Dit allemaal kun je trouwens allemaal op je gemakje doen, dus doe vooral lekker rustig aan!

Ben je benieuwd geworden naar Lil Gator Game? Bekijk dan onderstaande releasetrailer.