Blik terug op wat je dit jaar hebt gespeeld

Wat heb jij allemaal dit jaar gespeeld?

Aan het eind van elk jaar geeft Nintendo een mogelijkheid om een overzicht te krijgen van jouw speelavonturen. Ook dit jaar is deze mogelijkheid er weer. In dit overzicht zie je welke games je dit jaar hebt gespeeld en welke genres bij jou in de smaak vallen. Het overzicht wordt gemaakt op basis van jouw speelactiviteiten tussen 1 januari 2022 en 30 november 2022. De maand december wordt dus niet meegenomen.

Al met al is dit een mooie terugblik op het jaar 2022 waarin je misschien wat meer of wat minder hebt gegamed. Je kan tevens het precieze aantal uren zien dat je aan bepaalde games hebt besteed. Dat is dus een stuk nauwkeuriger dan wat je normaal gesproken op de Nintendo Switch zelf ziet.

Als je zelf dit overzicht wil zien, ga naar deze site en log in met jouw Nintendo-account. Laat vervolgens in de reacties weten wat jouw meest gespeelde game van 2022 is. Natuurlijk kan je ook jouw overzicht geheel delen in onze Discord-server.