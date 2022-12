Tetrix 99 Grand Prix 31 staat in het teken van Kirby’s Dream Buffet

Maak kans op een exclusief thema!

Nintendo heeft op Twitter de 31e Grand Prix aangekondigd voor Tetris 99. Dit keer staat de Grand Prix volledig in het teken van Kirby’s Dream Buffet.

Op vrijdag 16 december is het tijd voor een bomvolle #TETRIS99 Grand Prix! Dit keer kun je een exclusief thema winnen van #Kirby's Dream Buffet! @tetris_official



Meer info: https://t.co/wKBRYKUUIh

De Grand Prix start op 16 december om 8:00 uur en loopt tot 20 december 7:59 uur. Spelers die in de tussentijd 100 punten weten te bemachtigen, krijgen een exclusief Kirby-thema voor Tetris 99.

Tetris 99 is de battle-royale-variant op Tetris, waarin 99 spelers het tegelijk tegen elkaar opnemen. De game kwam in 2019 exclusief uit op Nintendo Switch Online en is sindsdien ook fysiek verschenen. Sinds de release organiseert Nintendo met regelmaat Grand Prix-evenementen waarin spelers punten kunnen sparen voor exclusieve thema’s.

Wil je weten hoe dat er uit gaat zien voor Kirby’s Dream Buffet? Bekijk hier de trailer: