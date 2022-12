Grote update voor Skullgirls 2nd Encore aangekondigd

Met de eerste Season Pass met nieuwe karakters: Umbrella, Annie of the Stars & Black Dahlia

Begin januari volgend jaar belooft een grote verandering voor Skullgirls 2nd Encore. Er zal een update komen die veel nieuwe dingen bevat. Zo zal Season Pass 1 uit komen met daarin meerdere karakters en bonussen. Zo zullen we Annie of the Stars, Umbrella, Black Dahlia en andere karakters zien. Voor de Switch zal Black Dahlia ietsjes later komen, maar is ook januari 2023 de planning. Daarnaast zal je ook een speciaal palette pack, origine soundtrack en meer kunnen verwachten. Hieronder een voorproefje.

Wat betreft verder de grote veranderingen? Nou, deze nieuwe versie zal bijna alle codebase van de port vervangen waarmee meerdere problemen van die versie worden opgelost. Dit belooft betere laadtijden & performance, scherpere UI en een algeheel verbeterde online ervaring. Je kunt de officiële aankondiging hier terugvinden.

Wanneer kun je de update verwachten? Net in het nieuwe jaar, 3 januari 2023. Kijk jij uit naar de update, of het spel nog niet geprobeerd? Laat het hieronder weten.