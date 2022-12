Winnaars Disney Dreamlight Valley en Ubisoft giveaway bekend

Op deze maandag mogen we maar liefst vier gelukkige winnaars bekendmaken!

De maand december staat ook dit jaar weer in het teken van enorm veel toffe giveaways. De afgelopen dagen kon je ook meedoen aan verschillende prijsvragen. Zo mochten we in samenwerking met Ubisoft een prachtig prijzenpakket weggeven én kon je via Discord meedoen aan onze Disney Dreamlight Valley: Ultimate Edition giveaway. Inmiddels zijn de winnaars bekend dus kijk snel hieronder of jij hebt gewonnen!

Winnaar Ubisoft pakket: @tb92

Winnaars Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition:

Lelystadse

Bestrafer

Mitchi

Iedereen gefeliciteerd met de prijs! Heb je Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition gewonnen? Dan nemen we via Discord contact met je op. Heb je de Ubisoft prijs gewonnen? Dan vragen we je om jouw adresgegevens toe te sturen naar info@dailynintendo.nl