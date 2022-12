Volgend jaar grote veranderingen voor het Pokémon TCG, maar wat verandert er nu echt?

Flinke veranderingen op komst met de nieuwe uitbreiding voor het Pokémon TCG, maar in hoeverre ga je het merken?

The Pokémon Company International heeft onthuld dat vanaf 31 maart 2023 er een nieuwe set kaarten op de markt gaat komen. Dit zal de eerste set voor Scarlet & Violet zijn en heeft dan ook als toepasselijke naam “Scarlet & Violet”. Tijdens het WK wat afgelopen augustus in Londen werd gehouden werd al een korte teaser voor de set getoond, maar nu krijgen we eindelijk meer details.

Om te beginnen zijn ook de afbeeldingen op de boosters getoond. Ook nu zullen er vier verschillende versies beschikbaar komen. Dit met de afbeeldingen van Kiraidon, Miraidon, Terastalized Gyarados en tot slot één met een afbeelding van de drie starters.

De ‘ex’ kaarten zijn weer teruggekeerd

Toen ik voor het eerst begon met het verzamelen van de kaarten was de serie bezig met uitbreidingen van Ruby, Sapphire en Emerald en daar kwamen de super sterke ex-kaarten bij in het spel. Nu zijn ze weer terug. Veel verschil met vroegere implementaties en kaarten als V en VMAX zal er niet zijn. De kaarten hebben ook nu weer sterke aanvallen en veel HP. Ook zul je wanneer je er één verslaat twee prijskaarten mogen pakken.

Kaartdesign verandert en gaat meer op die uit Japan lijken

Zeg maar vaarwel tegen gele randen op je kaarten, in de toekomst worden randen van Pokémon kaarten namelijk grijs. De kenmerkende gele randen zullen dus volledig uit beeld verdwijnen. Hierdoor zullen de internationale kaarten gelijk komen aan Japanse kaarten. Voorlopig kun je echter nog legaal kaarten blijven gebruiken met markeringen E, F en G. Dit betekent dus dat sets met kaarten waar een D op staat niet meer geldig zijn op reguliere toernooien. De E-categorie is begonnen bij de uitbreiding Shining Fates, dus praktisch alles van hierna is toegestaan.

Daarnaast komen benamingen voor subcategorieën linksboven op de kaart te staan. Hierdoor zijn de namen beter zichtbaar wanneer je ze in je hand vasthoudt. Dit is onder andere voor Supporter, Item en Stadium het geval. Ook Energy-kaarten krijgen een upgrade. Zo komt er een logo van het type Energy rechtsonder te staan.

Tot slot verdwijnen linksonderin de iconen die bij uitbreidingen hoorden. Vanaf volgend jaar zullen er uitbreidingscodes verschijnen met een landcode. Helaas dus geen leuke pictogrammen meer, maar het gaat het zeker duidelijker maken op toernooien.

Tools zijn geen items meer

Dit is waarschijnlijk de meest impactvolle verandering. Tot nu toe waren Pokémon Tools een onderdeel van Item-kaarten. Echter vanaf Scarlet & Violet zijn het hun eigen type kaart. Ook oude versies mogen niet meer als items gezien worden. Hierdoor zal iedere kaart die jou laat zoeken naar items in je deck geen effect meer hebben op Pokémon Tools. Waardoor mogelijk jouw strategie anders aangepakt moet worden om belangrijke Tools te kunnen pakken uit je deck. Waarschijnlijk zullen er dus ook wel kaarten komen met effecten om Tools te zoeken, maar hoe snel dat zal gebeuren is een tweede.

Inhoud en prijzen van pakjes veranderen

De laatste verandering is dat in elk geval in Amerika de prijzen iets omhoog gaan. Voor Nederland heb ik hier nog niets over voorbij zien komen, maar ook hier kan dat het geval zijn. Volgens The Pokémon Company komt dit door inflatie en hogere productiekosten.

Wel zullen ze dit wat proberen op te vangen voor de consument door de inhoud van wat producten aan te passen. Zo gaan Elite Trainer Boxen standaard een full-art kaart krijgen en een extra pakje. Daarnaast zullen alle standaard pakjes kaarten een extra foil-kaart krijgen ter vervanging van een normale kaart. Meer glimmende kaarten dus per pakje.