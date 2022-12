[December Prijzenfestival 2022 #5] Lekker veel games van Feardemic

Maak onder andere kans op de unieke game Papetura!

Wellicht heb je onze review van Papetura onlangs voorbij zien komen? Onze Dimitri was in elk geval erg enthousiast en noemde de combinatie van de handgemaakte(!) papieren graphics en de prachtige muziek wat voor een mooie ervaring zorgt. En laat Papetura nou één van de games zijn die we mogen verloten in samenwerking met Feardemic Games. Ook de dit jaar verschenen visual novel Last Threshold mogen we namens Feardemic weggeven. Tot en met 16 december kun je meedoen aan onze nieuwe giveaway en maak je kans op een van de volgende prijzen:

2x Papetura + Last Treshold voor de Switch

3x Last Treshold voor de Switch

Meedoen is eenvoudig en kan tot en met aanstaande vrijdag. Een reactie onder dit bericht zorgt er dit keer al voor dat je meedoet. De prijzen worden willekeurig getrokken en jouw antwoord kan dus niet goed of fout zijn. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.