Birdo en Bowser Jr. schieten zich een weg naar Mario Strikers: Battle League Football

Nog deze week kunnen we gloednieuwe DLC verwachten.

De eerder dit jaar verschenen Mario Strikers: Battle League Football krijgt later deze week een nieuwe update. Nintendo heeft vandaag onthuld wat we kunnen verwachten van de laatste set aan toevoegingen voor de game. Zoals de titel van het artikel al doet vermoeden zullen zowel Birdo als Bowser Jr. aan de game worden toegevoegd. Beide personages schitteren bovendien in onderstaande trailer.

Kijk jij al uit naar deze nieuwe personages? Dan hebben we goed nieuws, want lang hoeven we er niet meer op te wachten. De nieuwe update zal namelijk al op 14 december beschikbaar komen. Naast de twee nieuwe personages zal de update ook uitrusting met zich meebrengen alsmede een nieuw stadion genaamd Stadsplaza.