Mail Time uitgesteld naar 2023

De post zal helaas nog wat langer op zich moeten laten wachten

Mail Time is een platform-game van de Nederlandse ontwikkelaar Appelmoes Games. We hebben deze relaxte en gezellige game eerder dit jaar op de Gamescom al even mogen spelen. Het spel maakte toen een zeer positieve eerste indruk op ons.

De game zou oorspronkelijk dit jaar nog verschijnen, maar dat gaat het bedrijf helaas niet lukken. Dat hebben ze laten weten middels een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken. Het spel moet nu in april 2023 gaan verschijnen.

In Mail Time speel je een postbezorger die de post in een groot sprookjesbos moet brengen. Tijdens deze reis is het de bedoeling dat je met de verschillende bewoners praat om te achterhalen waar de brieven precies heen moeten.