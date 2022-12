Hello Neighbour 2 launch trailer verschenen

Weet jij de geheimen van jouw enge buurman te achterhalen?

Hello Neighbour 2 is deze week verschenen op de Nintendo Switch. Om de release van de game te vieren hebben game-ontwikkelaar Eerie Guest Studios en uitgever TinyBuild nu een launch trailer gedeeld, welke je hieronder kunt bekijken.

Hello Neighbour 2 is een spannende stealth horror-game waarin het de bedoeling is om de enge geheimen van je buurman te achterhalen. Jij speelt een journalist die de zaak rondom deze engerd moet oplossen, want er is niemand anders die het durft! In de game wordt je op de hielen gezeten door deze gevaarlijke buurman, die wordt aangestuurd door een geavanceerde AI. Hij leert namelijk niet alleen van jouw speelgedrag, maar ook die van alle andere spelers. Hoe meer tijd je in de game spendeert, hoe beter de AI zich aanpast aan jouw (speel)gedrag. Zijn patroon zal daarom steeds veranderen en je zelfs verrassen. Lukt het jou om deze angstaanjagende buurman te slim af te zijn en te ontdekken wat hij verbergt?