Dragon Ball Card Warriors gaat offline

De uitbreiding van DBZ Kakarot is vanaf 2023 alleen in singleplayer speelbaar.

Dragon Ball Card Warriors kwam in maart 2022 uit als gratis uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot op de Switch. Nu, zo’n 9 maanden later, heeft Bandai Namco laten weten de stekker uit de dienst te halen.

Hoewel de officiële datum nog niet bekend is, waarschuwt Bandai Namco dat de game vanaf 2023 alleen nog maar tegen de CPU is te spelen. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om tegen menselijke tegenstanders te spelen.

Ook geeft het bedrijf via het nieuwsbericht aan welke items overgezet kunnen worden naar de singleplayer-modus. Onder andere Platinum Coins (waaronder de punten waar spelers voor betaald hebben) zijn niet over te dragen, dus adviseert de uitgever om die punten op te maken voordat de dienst definitief offline gaat.

Heb jij veel tijd (en geld) geïnvesteerd in Dragon Ball Card Warriors? Laat het ons weten in de comments. Misschien vind je nog iemand om mee te spelen voordat het te laat is…