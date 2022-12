Bestandsgrootte Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon bekend

Het spel neemt een stuk minder ruimte in dan Bayonetta 3.

Afgelopen vrijdag werd tijdens The Game Awards een spin-off aangekondigd. De game verschijnt 17 maart 2023 en hoewel er nog niet veel bekend is, is middels de Nintendo-website wel bekend hoeveel ruimte het spel in beslag gaat nemen. Als je het spel gaat downloaden via de Nintendo eShop dan moet je in ieder geval 3,5GB aan ruimte vrij hebben.

Het verhaal van Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon speelt zich af voor Bayonetta bestond. De latere Bayonetta heet nu nog Cereza. In het spel zal ze op reis gaan naar Avalon Forest om haar moeder te redden. Dat doet ze onder andere met haar eerste demoon Cheshire.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon verschijnt 17 maart op de Nintendo Switch.