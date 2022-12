Aviary Attorney krijgt fysieke release

Enkel in Japan, maar heeft wel een optie voor Engelse schermteksten!

Het point-and-click-avontuur Aviary Attorney, dat enkele jaren geleden verscheen op de Nintendo Switch, krijgt een fysieke release in Japan. Voor Westerse delen van de wereld is er nog geen nieuws bekendgemaakt over een fysieke release, maar wel dat deze editie uit Japan speelbaar is in het Engels. Aangezien de Nintendo Switch geen regio lock heeft op spellen kan je in iedere Switch de fysieke cartridge stoppen en het spel spelen.

In het spel speel je als advocaat Jayjay Falcon. In het spel volg je de rechtszaken van hem en zijn hulpje Sparrowson en zal je getuigen moeten ondervragen, bewijsmaterialen moeten vinden en natuurlijk rechtzaken moeten winnen. Wij hebben begin 2020 de game mogen testen en hebben deze beloond met een mooie 8,5. Je kunt hier de review lezen.