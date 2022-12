[Review] Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered

Lekker nostalgisch met een kanttekening

Square Enix kennen we allemaal. Het bedrijf is vooral bekend in het veld van JRPGs en deze keer nemen we een kijkje naar Romancing SaGa. Als eerste is het goed om te weten dat dit spel eigenlijk al heel oud is, sterker nog dit spel kwam origineel uit in 1992 (mijn geboortejaar, pijnlijke herinnering aan mijn leeftijd). Sommigen lezen 1992 en denken: ‘dat klopt niet, ik herinner het me recenter’ en misschien heb je gelijk. Het spel is namelijk in 2005 nog een keer uitgebracht op de Playstation 2. Nu, aan het einde van 2022, is de game nog een keer uitgebracht. De vraag is of deze bijzondere JRPG van vroeger nog een impact kan hebben tussen de vele JRPGs van nu.

Graphics en het ouderwetse

Als eerste het puntje ‘ouderdom’. Kijkend naar de graphics (denk aan omgevingen en karakters) is het duidelijk dat dit spel niet nieuw is. De menu’s en de user interface is op veel punten ouderwets van aard. Dit betekent niet dat het spel niet goed is geremastered, of er niet goed uit ziet. Sterker nog, voor een spel zo oud is het juist de stijl van de game die nog goed werkt. Het kleurgebruik en de textures geven een levendige en vooral rijke look aan de verder simpele vormen van deze wereld.

Nostalgie voelt goed aan, overduidelijk aan de hoeveelheid remakes en remasters die er afgelopen tijd zijn aangekondigd. Dit spel heeft alle eigenschappen van zo’n klassieke JRPG met veel bekende onderdelen in vormgeving, verhaal en gameplay. Het brengt me wel bij het unieke aan dit spel, en ook meteen het grootste ‘probleem’ met de game.

Niet je typische JRPG

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered heeft veel bekends, absoluut, maar het heeft ook vrij unieke mechanics. Er zijn geen duidelijke levels in het spel. Het is een rijke wereld waarin je als meerdere karakters kan spelen in unieke verhaallijnen. Daarnaast kun je andere belangrijke karakters tegenkomen en die aan je party toevoegen tijdens je avonturen. Je hebt equipment, je hebt turn-based combat en je zou denken dat het een duidelijk verhaal heeft. Progressie zal plaatsvinden met levels, skills en verhaal… toch? Nou, nee, niet echt. Ja er zijn ‘levels’ maar niet zoals we tegenwoordig zien. Combat is een belangrijk onderdeel, maar grinden is niet de bedoeling. Het verhaal staat centraal en wil eigenlijk dat je die volgt.

Even een kleine stap terug. Romancing SaGa -Minstrel Song- heeft skills, classes, proficiencies en meer. Al deze onderdelen spelen een belangrijke rol. Het uitvogelen en balanceren van alle mechanics is alleen de opgave. Proficiencies, heb ik die? Die moet je kopen, dan nog eens equippen en dan letten op het level van de skill en meer. Het heeft VEEL mechanics die allemaal lonend zijn om je in te verdiepen, maar hoe het wordt uitgelegd aan de speler is onduidelijk of weggestopt. Het is dan ook op dat onderdeel waar veel mensen zullen afhaken en gefrustreerd raken. Zonder alle details hier op te gaan sommen, nog even kort combat en het verhaal.

Je begint in Romancing SaGa -Minstrel Song- klein. Combat is simpel met de bekende ‘ik sla het monster’ en je wint, maar daar zit meer achter. Het spel houdt namelijk bij hoeveel je vecht met een “Battle Rank”. Hoe meer gevechten je aangaat en wint, hoe moeilijker het spel wordt. Als je blind het spel induikt en wil gaan grinden voor verbeteringen in je stats en nieuwe skills (want er zijn geen levels), dan heb je kans dat je in een vroeg deel van het spel al game-over gaat omdat de monsters en vijanden onmogelijk sterk worden. En deze Battle Rank brengt me bij het verhaal.

Verhalen en combat

Combat heeft een impact waardoor je karakters sterker worden en ook je gevechten steeds uitdagender worden. Het heeft ook een directe en grote invloed op het verhaal!

Als je begint dan begint deze game, zoals al eerder gezegd, klein. Je hebt in veel gevallen wel een idee van wat je moet doen, maar er komen veel kleine missies aan te pas tussendoor. Zoek verloren schatten of doorzoek een nabije tombe is waar je mee begint. De typische ‘red mijn kat uit de boom’ missies. Maar door je Battle Rank en de zogeheten Event Rank van het spel worden deze quests al snel groter, tijd in de wereld staat niet stil. Voor je het weet worden steden aangevallen en moet jij de wereld redden.

Hierin zit een heel toffe mechanic, en iets dat nieuwe spelers misschien tegen de borst kan stoten: je kunt niet alles doen in één playthrough. Na een tijdje zullen quests verlopen of zul je ze falen omdat je andere quests eerst wilde doen. Dit, samen met het feit dat er meerdere karakters zijn om mee te beginnen, nodigt uit om het spel meermaals te spelen om alles te kunnen zien en meemaken.

Nostalgisch plezier met een asterisk

Om te voorkomen dat ik echt in detail treedt over alles wat het spel heeft en ik 50 pagina’s verder ben: Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered is een mooi spel. De vormgeving is tof en ziet er op momenten erg goed uit. De muziek is fenomenaal en de wereld biedt de mogelijkheid tot rijke verhalen die misschien niet de diepgang bieden die meer lineaire JRPGs bieden, maar wel uitnodigt om alles te beleven. Het Remastered gedeelte heeft opties toegevoegd voor quality of life zoals sneller lopen, snellere combat en quicksave. Natuurlijk is het spel grafisch ook onder handen genomen. Iets dat ik persoonlijk altijd erg tof vindt is het feit dat alle dialoog is ingesproken.

De waarschuwing ligt in hoe je begint aan je avontuur. Het spel doet diens best om je alles uit te leggen, maar het is veel, en overrompelend complex. Schaam je niet om je tot een wiki of forum te wenden om te kijken hoe het spel werkt. Na een wat hobbelige eerste paar uur bloeit dit spel uit tot een onverwacht rijke en diepgaande game, op het vlak van gameplay en verhaal!

+ Rijke wereld met lore en verhaal

+ Unieke JRPG

+ Maar toch ook nostalgisch fijn

+ Prachtige muziek en dialoog heeft voice acting

+ Combat groeit met je mee

+ Remastered geeft fijne quality-of-life verbeteringen

– Gooit je compleet in het diepe en heeft moeite dit aan de speler uit te leggen

– Als je niet weet wat je doet straft de game dit hard af

– De camera is fixed wat leidt tot irritante situaties

DN-Score: 7.2