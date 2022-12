[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 50

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

Wavetale

Verschijnt op: 12 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Wavetale is een verhaal gedreven action-adventure game waarin je de open zee en een uiteenvallende archipel verkent. Jij speelt Sigrid, een jong meisje dat bevriend raakt met een mysterieuze schaduw die haar de kracht geeft om over het water te lopen. Snel door de golven, slinger jezelf met je net van de daken en versla monsterlijke vijanden om de inwoners van de eilanden te redden. Ondertussen ontmoet je een hele sloot aan interessante personages: van vissers die er genoeg van hebben tot geheimzinnige kluizenaars en piraten.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Verschijnt op: 13 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion is een remake van Crisis Core: Final Fantasy VII, een game die in 2007 op de PSP verscheen. Vanwege de vernieuwde populariteit van Final Fantasy VII (door o.a. de Remake) heeft ook Crisis Core een remake gekregen, welke gameplay gezien niet alleen iets meer in de nieuwe standaard valt, maar ook de game naar nieuwe consoles brengt. In het verhaal van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion staat het verhaal van Zack Fair centraal. Het speelt zich af in de Metropolis Midgar, waar machtig bedrijf Shinra de touwtjes in handen heeft. Zack is een SOLDIER, een soldaat in het privé leger van Shinra. Wanneer er plots wel erg veel SOLDIERS blijken te verdwijnen wordt Zack er op uit gestuurd om dit te onderzoeken. En dit doet hij niet alleen, maar met SOLDIER 1st Class Angeal en de SOLDIER hero Sephiroth.

AKA

Verschijnt op: 15 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €11,49

AKA is een rustgevend open-world adventure, waarin je op zoek gaat naar innerlijke rust. In de game neem je de rol aan van titelpersonage Aka, een rode panda soldaat met pensioen en een verlangen naar diezelfde innerlijke rust. Hij gaat dit zoeken door geesten te helpen met hetgeen wat ze nog aan deze planeet bindt. Tegelijkertijd probeert hij zich te vestigen op een klein eiland en hier alles te verbouwen wat hij nodig heeft voor een simpel leven. Verder kun je het eiland verkennen, een rustgevend dutje doen, een mooie wolk bekijken of simpelweg een rondje gaan zwemmen. Het landbouw gedeelte is daarnaast geïnspireerd door “permaculture” wat betekent dat het design van je tuin en wilde dieren een grote rol spelen.

Wat verder verschijnt in de week van 12 december tot en met 18 december:

14 dec. 2022: Lil Gator Game – €19,50

14 dec. 2022: Raptor Boyfriend: A High School Romance – €13,99

15 dec. 2022: The Crackpet Show – €16,99

15 dec. 2022: River City Girls 2 – €39,99

15 dec. 2022: Cassiodora – €16,99

15 dec. 2022: Hero Hours Contract 2: A Factory for Magical Girls – €1,99

15 dec. 2022: Liberated: Enhanched Edition + NecroWorm Bundle – €22,99

15 dec. 2022: Santa’s Holiday – €19,99

15 dec. 2022: Cosmo Dreamer – €8,17

15 dec. 2022: Aery – Path of Corruption – €9,99

15 dec. 2022: Tropical Resort Story – €13,00

15 dec. 2022: Kawaii Slime Arena – €5,99

16 dec. 2022: Napoleon Maiden Episode .1– €25,99

16 dec. 2022: Panda Punch – €4,99

16 dec. 2022: Elves Christmas Hentai Puzzle – €2,99

16 dec. 2022: Mysterious Retro Games Bundle– €9,99

16 dec. 2022: Food Truck Tycoons: 2 in 1 Bundle – €8,99

17 dec. 2022: Chubby Cat 2 – €9,99

17 dec. 2022: Snug Finder & Puzzles – €11,99

