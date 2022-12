Launch trailer voor puzzel-sandbox Togges

Puzzel en verzamel je een weg door deze sandbox wereld

Kort geleden is Togges uitgekomen voor de Switch. In deze game van maker Regular Studio en uitgever Thunderful werk je met schattige kubusjes genaamd “Togges”. Deze 3D sandbox puzzel game heeft meerdere unieke levels om doorheen te spelen en is een echte verzamel game. Zo heeft elk level wel iets nieuws om de hoek verstopt om te verkennen en te vinden.

Voor de launch is er nu ook een trailer uitgebracht en deze geeft een erg duidelijk beeld van de game. Je ziet goed hoe het spel grafisch is vormgegeven en wat je van de gameplay kan verwachten. In essentie is het de wereld verkennen met behulp van het stapelen van verschillende “Togges”. Je kunt rustig aan doen, maar er is altijd wel wat te beleven.

Je kunt Togges halen in de Switch eShop voor €19,99. Heb jij Togges al gehaald of laat je dit spel aan je voorbij gaan? Laat het hieronder weten.