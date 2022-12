Hellboy Web of Wyrd aangekondigd voor de Switch

Verken de wereld van Hellboy in deze roguelike action adventure titel.

Uitgever Good Shepherd Entertainment en ontwikkelaar Upstream Arcade hebben Hellboy Web of Wyrd aangekondigd, een roguelike action adventure game. De game werd tijdens The Game Awards gepresenteerd met een zeer gestylde trailer, welke je hieronder kunt bekijken. Hoewel de game, naast andere platformen, ook is aangekondigd voor de Switch zijn er verder nog geen andere details bekend. Een releasedatum is dan ook nog niet bekend.

Hellboy Web of Wyrd bevat een origineel verhaal, welke geschreven is in samenwerking met Dark Horse Comics en bedenker Mike Mignola. In game wordt Hellboy op verschillende missies gestuurd welke achteraf allemaal verbonden zijn door de mysterieuze nalatenschap van “The Butterfly House.” Dit is niet alleen een huis maar een poort naar een vreemde dimensie genaamd de Wyrd. Wanneer een agent van het B.P.R.D. op onderzoeksmissie naar dit huis gaat verdwijnt hij, en het is aan jou, Hellboy, en je team van Bureau agenten om deze verdwenen collega terug te vinden en de vreemde mysterieus van dit huis en de poort op te lossen.