Gameplaybeelden voor Dragon Quest Treasures

Een klein uur van het begin van het spel. Tijd voor avontuur!

Sinds gisteren 9 december konden we los met de nieuwe Dragon Quest game. We kregen een tijdje terug al veel nieuwe screenshots en informatie over de game. Daarnaast kregen we gisteren nog een uitgebreide gameplay trailer. Voor sommigen is dit misschien nog niet genoeg om je over de streep te trekken, maar geen zorgen want er is nu bijna een uur aan gameplay te bekijken.

In Dragon Quest Treasures volg je het verhaal van Erik en Mia, die leven op een Vikingschip. Ze dromen ervan om op een dag de wereld in te trekken om grote schatten te ontdekken. Die dag komt eerder dan gedacht wanneer ze de wezens Porcus en Purrsula ontmoeten en worden meegenomen naar een mysterieuze plek. Deze mysterieuze stad ligt vol met begraven schatten! Erik en Mia kunnen alleen wel wat hulp gebruiken tijdens deze onderneming en ontmoeten gelukkig al snel heel wat vriendelijke monsters waarmee ze een echt schatzoek-team kunnen opstellen!

In de gameplay kun je de proloog zien en het begin van het avontuur. Erik en Mia komen al snel aan op het eiland en je kunt bekijken hoe je puzzels oplost, cutscenes er uitzien en je op zoek gaat naar verborgen schatten.

Je kunt Dragon Quest Treasures fysiek verkrijgen, of digitaal in de Switch eShop voor €59,99. Wat vind jij tot dusver van Dragon Quest Treasures? Is dit een goed Dragon Quest avontuur of ben je nog niet overtuigd? Laat het hieronder weten.