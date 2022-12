[December Prijzenfestival 2022 #4] Dit weekend 3x Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition!

Wees er snel bij, je kan alleen dit weekend meedoen.

Terwijl het elk jaar toch weer een flinke klus is om voor jullie ons jaarlijkse December Prijzenfestival te organiseren, waren we dit jaar wel heel erg verrast op de redactie. We kregen dit jaar namelijk écht heel veel toffe prijzen van onze verschillende goede partners. Reden genoeg dus om er meteen een nieuwe giveaway in te gooien. Dit weekend geven we namelijk 3x een digitale versie weg van Disney Dreamlight Valley voor de Switch, en dan ook nog eens de Ultimate Edition!

Disney Dreamlight Valley is een mix tussen een levenssimulatiegame en een avonturengame vol missies, verkenning en spannende activiteiten met Disney- en Pixar-personages. De Ultimate Edition bevat tal van extra’s een vette content maar ook maar liefst 20,000 Moonstones (in-game currency) om van alles te kunnen kopen.

Ongetwijfeld een gewilde prijs dus, maar hoe doe je mee? Dit keer kun je meedoen via onze gezellige Discord community. Meedoen is overigens simpel:

Ga naar onze Discord-server en indien je nog geen lid bent, accepteer de uitnodiging. Ga naar het kanaal #giveaways Laat in dit kanaal een reactie achter met antwoord op deze vraag: Wat is jouw favoriete Disney-personage en waarom?

Wees er wel snel bij, meedoen kan tot en met morgen 11 december. Overigens kun je dit weekend ook nog steeds meedoen met onze Ubisoft-giveaway waarbij we een prachtig prijzenpakket verloten!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen via Discord contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.