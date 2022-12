Dead Cells krijgt Castlevania crossover in nieuwe DLC

De DLC moet ergens begin volgend jaar verschijnen.

Dead Cells is een rogue-lite adventure game die inmiddels alweer even meegaat. de game kwam halverwege 2018 naar de Switch en heeft sindsdien verschillende betaalde en onbetaalde DLC gekregen. Je zou denken dat die game inmiddels wel klaar is, maar niets blijkt minder waar. Eerder deze week is namelijk bekend gemaakt dat er nog een DLC aan zit te komen, en niet zomaar één! Het gaat hier namelijk om een crossover met Castlevania. De trailer hiervan werd tijdens TGA 2022 getoond. Je kunt hem hieronder bekijken. De DLC moet ergens begin volgend jaar verschijnen.

De volledige naam van de DLC is “Return to Castlevania” en dat is dan ook precies wat je doet. Een poort naar een nogal imposant kasteel is plotseling verschenen, en een indrukwekkende krijger genaamd Richter vraagt of je hem helpt een groot kwaad te verslaan. Met alle nieuwe loot die daar wel eens zou kunnen liggen zeg je daar natuurlijk geen nee tegen! De DLC wordt beschreven als de grootste DLC tot nu toe, met twee nieuwe levels, drie nieuwe bazen en een nieuwe verhaallijn. De game bevat daarnaast 14 nieuwe wapens en een heleboel iconische muziek uit de Castlevania franschise.