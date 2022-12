Nintendo wint 5 Game Awards

Gefeliciteerd!!

Vannacht vond het grootste game-event van het jaar plaats: The Game Awards! Deze gaming-variant op de Oscars is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste prijzenshow in de gaming-industrie. Niet zo gek dat we blij zijn dat Nintendo 5 prijzen in de wacht heeft weten te slepen.

De Awards die Nintendo trots op de schoorsteenmantel mag zetten zijn:

Best Action Game: Bayonetta 3 versloeg onder andere Call of Duty: Modern Warfare II en TMNT: Shredder’s Revenge.

Best Family Game: Nintendo had 4 van de 5 nominaties, dus het had gek gelopen als ze deze prijs niet hadden gewonnen. Gefeliciteerd aan Kirby and the Forgotten Land voor het winnen van de prijs!

Best Multiplayer Game: Dat je voor multiplayer ook het best af bent met een Nintendo-systeem bewijst Splatoon 3 die onder ander Overwatch 2 en MultiVersus versloeg.

Best Sim/Strategy Game: Natuurlijk kom je voor een goed doordachte tactische game uit bij de Rabbids! Mario + Rabbids: Sparks of Hope versloeg Total War: Warhammer III en Dune: Spice Wars.

Most Anticipated Game: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is dé game waar het meest naar uit wordt gekeken. Nou, wij zijn het daar mee eens!

Heb jij de show gezien? Ben jij het eens met de uitslagen? En wat was jouw favoriete aankondiging?! Zoveel te bespreken! Dus ga los in de comments en vertel wat jij vond van deze spectaculaire avond!